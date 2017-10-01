تدشين توزيع 2800 وجبه غذائية من مركز الملك سلمان للطلاب النازحين في مأرب

2017-10-01ظ… الساعة 17:11

التغيير – صنعاء:

دشن ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية توزيع 2800 وجبة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وتنفيذ مؤسسة NLSDويستهدف المشروع الطلاب النازحين على مستوى ست مدارس في مديريتي المدينة والوادي

واثنا التدشين أشاد مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب بالدور الكبير الذي يلعبه مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مجال المساعدات الانسانية التي يقدمها في مختلف المجالات لمحافظة مأرب والنازحين فيها في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن

مشيرا الى ان ذلك يعكس مدى التلاحم الاخوي بين الشعبين الشقيقين اليمن والسعودية مشيداً بما يقوم به أئتلاف الخير للاغاثة الانسانية....

من جانبهم أشادوا مدراء المدارس بالجهود الانسانية لمركز الملك سلمان وأئتلاف الخير لتخفيف معاناة النازحين ومنهم الطلاب والطالبات بمحافظة مارب...

فيما اشارت منسقة أئتلاف الخير للاغاثة الانسانية الشريك المنفذ لمشروع مركز الملك سلمان نادية الرشيدي، بان هذأ المشروع الانساني يمثل اهمية كبيرة كونه يستهدف المدارس الاكثر ازدحاماً بالطلاب النازحين من مختلف محافظات الجمورية والذين نزحوا الى محافظة مارب معبرة عن شكرها للسلطة المحلية في محافظة مأرب لتسهيل اعمال الاغاثة والاعمال الانسانية للمنظمات..

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