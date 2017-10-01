نفى ان تكون لوزارتةُ اي نية لاغلاق الصحف الاهلية او الخاصة

وكيل وزارة الاعلام يؤكد عدم استهداف الصحف الجنوبية

2017-10-01ظ… الساعة 20:01

التغيير – صنعاء:

نفى عرفات مدابش وكيل وزارة الاعلام اليمنية بالحكومة الشرعية ان تكون لوزارتةُ اي نية لاغلاق الصحف الاهلية او الخاصة حسب ماتناقلتةُ وسائل اعلام ومواقع الكثرونية

وقال مدابش في تصريح صحفي: ان مكتبةُ قد اصدر تعميما لغرض تسجيل الصحف الخاصة او الاهلية بعد ان استولى الحوثيون بصنعاء على حد تعبيرةُ على قاعدة بيانات وزارة الاعلام اليمنيةـ وان وزارة الاعلام بصدد ترتيب اوضاعها حاليا بعدن وان هدف الاعلان هو التسجيل وليس منح تراخيص.

واكد في سياق حديثة ان وزارة الاعلام لا تستهدف مطلقا الصحف الجنوبية باي شكل من الاشكال.

وفي ختام حديثةُ اعرب عن املةُ في تفاعل الجميع لترسيخ الضوابط القانونية لبناء دولة المؤسسات والقانون.

كما اشار وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الصحافة الى ان الاجراءات طبيعية وروتينية وليست معقدة كما كانت لدى النظام السابق. مؤكدا ان وزارة الاعلام منفتحة على الجميع ولا تهدف الا الى تعزيز حرية الصحافة وقدراتها على اكثر من صعيد.. وقال إن البعض يحاول الاصطياد في المياه العكرة وتجيير اي شيء بطريقة مسيسة لا تخدم مهنة الصحافة والاعلام عموما.

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