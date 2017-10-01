العميد سرحان يطالب بسرعة استكمال تحرير المدينة وتفعيل مؤسسات الدولة

2017-10-01ظ… الساعة 20:05

التغيير – صنعاء:

تحدث العميد ركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا، اليوم في اللقاء الذي ضم الوفد الرئاسي بقادة الألوية والوحدات العسكرية عن ضرورة حل مشاكل تعز، وتسهيل العقبات التي تعرقل تحرير المدينة.

وأشار العميد سرحان إلى عدة مطالب استراتيجية أهمها تحرير تعز، حيث قال هناك خطة موجودة مسبقة وجاهزة - وسبق أن قدمناها مع العديد من المطالب - والخطة كفيلة بتحرير تعز كاملة والوصول إلى أطراف المحافظة.

كما أشار في المطلب الثاني إلى ضرورة بناء مؤسسة عسكرية وفق الأسس والقواعد العسكرية، وتقنين التعامل مع قوات التحالف العربي بإرجاع ذلك لقيادة الجيش وحدها، مؤكداً أن تجاوز قادة بعض الوحدات والمجاميع لقيادة الجيش في التواصل والتنسبق يؤثر في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية ويُخل بنطامها. موضحاً أنه من الضرورة حصر التواصل والتنسيق فقط مع قيادة الجيش بحسب التدرج الهرمي للمؤسسة العسكرية قائد اللواء قائد المحور قيادة المنطقة رئيس الأركان.. حتى لو لم يتم تنفيذ المطالب من قائد المحور يتم الانتقال الطبيعي لقيادة المنطقة وإذالم تنفذ يتم الانتقال لرئيس الأركان ثم نائب الرئيس حتى رئيس الجمهورية، وعلى قيادة الدولة وحدها تنحصر مسؤلية التواصل والتنسيق الرئيسي مع قيادة التحالف (هذه سيادة وطن)

وتحدث العميد سرحان في الاجتماع عن المناطق التي يسيطر عليها اللواء 22 ميكا والتي تعتبر أهم الجبهات في تعز وهي الجبهة الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية والشمالية الغربية.

وذكر أن هناك مستحقات معروفة وهي المرتبات والتغذية والأسلحة والذخائر و الإسكان وهذه كلها ليست متوفرة في اللواء، وتحدث عن معانات الجرحى في الداخل والخارج.

وأكد على ضرورة صرف مستحقات المقاتلين في الجبهات في إطار العمل على استكمال تحرير المدينة.

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