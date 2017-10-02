ائتلاف الإغاثة الإنسانية يدشن توزيع الإغاثة التركية لموظفي تعز

2017-10-02ظ… الساعة 15:59

التغيير – صنعاء:

دشن ائتلاف الإغاثة الإنسانية، الأحد، تدشين توزيع المساعدات الإغاثية التركية، للموظفين الحكوميين والتي ستوزع في 3 مديريات بمحافظة تعز، بتنسيق من اللجنة العليا للإغاثة ورعاية محافظ المحافظة، وإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة.

وستوزع هذه المساعدات والمقدرة ب 10.196 كيس دقيق عبوة 25 كجم، للموظفين في مديريات المظفر، وصبر الموادم، و مشرعة وحدنان، وكذا بعض المكاتب التنفيذية في مركز المحافظة التي أقرتها اللجنة الفرعية للإغاثة.

وكانت المكاتب التنفيذية المقرر التوزيع لها من قبل الائتلاف هي (الصحة، الزراعة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أراضي وعقارات الدولة، الإدارة المحلية، الموارد المائية، المعهد الوطني، الآثار، التخطيط والتعاون الدولي، الإدارة العامة للواجبات، المتعاقدين في الإدارة المحلية، موظفي إذاعة تعز، بالإضافة إلى موظفي صندوق تمويل الصناعات والمنشئات الصغيرة).

وأوضح وكيل محافظة تعز رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة المهندس رشاد الأكحلي*، الذي حضر تدشين التوزيع، أن هذه المساعدات ستقدم لموظفي تعز عبر 4 جهات إغاثية عاملة في المحافظة.

بدوره قدم رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية، الدكتور عبدالكريم شمسان، شكره لدولة تركيا *ممثلة بمندوبي الهلال الأحمر التركي الأستاذ مصطفى أدن والأستاذ محمد سنجر* والتي ساهمت في إغاثة الشعب اليمني، وتخفيف جزء من معاناة أبنائها التي لحقت بهم جراء الحرب.

كما قدم شكره أيضا لكلٍ من *اللجنة العليا للإغاثة واللجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة، ومحافظ المحافظة* لدورهم ومساهمتهم في إيصال هذه المساعدات لأبناء تعز، مثمنا في الوقت ذاته الأدوار الإنسانية التي يقومون بها، وداعيا إياهم إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل تخفيف المعاناة التي حلَّت بأبناء المحافظة.

ووصل إلى محافظة تعز قبل أيام 1000 طن من الدقيق والمقدرة ب 40000 ألف كيس عبوة 25 كجم مقدمة من دولة تركيا، يتم توزيعها للموظفين، عبر 4 جهات إغاثية منها ائتلاف الإغاثة الإنسانية، وستوزع هذه المساعدات بحسب كشوفات الأسماء المقدمة من اللجنة الفرعية، كما منح الجانب التركي أيضا 16 محافظة يمنية أخرى بنفس الكمية من المساعدات.

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