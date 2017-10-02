اعادة تشغيل بئر مياه جديدة في مدينة تعز خلال أسبوع

2017-10-02ظ… الساعة 15:55

التغيير – صنعاء:

نفذ تكتل المبادرات النسائية، الأربعاء 20 سبتمبر، مشروع إعادة تشغيل بئر شارع جمال، كثاني بئر يتم إعادة تشغيلها في مدينة تعز خلال أسبوع، بالتنسيق مع ائتلاف الإغاثة الإنسانية، وتمويل فاعلات خير من دولة الكويت بواسطة نعيمة الصالح.

ويهدف المشروع إلى إعادة تشغيل البئر وتزويد السكان في أحياء شارع جمال، الضبوعة السفلى والوسطى، المصلى، القرشي، ووادي النجيشة بالمياه، عبر خطوط شبكة المياه المنزلية.

وأوضح المهندس بدر الإبي، أنه من المقرر أن يستفيد من المشروع أكثر من 35 ألف نسمة، ستصل المياه إلى منازلهم عبر شبكة الخطوط المنزلية في الأحياء المستهدفة، مشيراً إلى أن عملية إعادة التشغيل تمثلت في صيانة المولد وتوفير وقود الديزل.

داعيا في الوقت ذاته الداعمين وفاعلي الخير إلى رفد هذه الآبار بالمشتقات النفطية والنفقات التشغيلية، لتستمر في تزويد الأهالي بالمياه.

من جانبه قدم المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة الإنسانية، أمين الحيدري، شكره لفاعلات الخير والمحسنات من دولة الكويت الشقيقة، وكذا نعيمة الصالح، وتكتل المبادرات النسائية وكافة الجهات الداعمة لمحافظة تعز، على جهودهم الإنسانية المبذولة في سبيل إغاثة المتضررين جراء الحرب.

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