محافظ عدن يوجه اعتقال المعتدين على القيادي الجوهري ويدعو الجميع لضبط النفس
قبل 1 ساعة, 3 دقيقة

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2017-10-02ظ… الساعة 16:18

التغيير – صنعاء:

وجه محافظ العاصمة عدن الدكتور عبدالعزيز المفلحي"إدارة أمن عدن بسرعة التوجيه باعتقال المعتدين على قائد كتائب سلمان الحزم القائد "قاسم الجوهري" بشكل فوري وسريع والكشف عن الجهة التي أعطت لهم الأوامر بالاعتداء وإطلاق النار.

كما دعى محافظ العاصمة عدن  "المفلحي" الجميع الالتزام بالضوابط والقانون وضبط النفس .

الجدير بالذكر انه تم الاعتداء على الجوهري من قبل جنود تابعين لإدارة أمن عدن أصيب الجوهري على إثرها وتم نقله لأحد المستشفيات عدن..

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