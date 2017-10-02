مصرع قائد المحور الشمالي الغربي مع مجموعة من قيادات المليشيات في حرض

2017-10-02ظ… الساعة 18:05

التغيير – صنعاء:

لقي خمسة من القيادات الميدانية التابعة لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في جبل أبو النار شرق مديرية حرض مساء الأحد .

وقالت مصادر عسكرية خاصة "للمركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة" إن قيادات ميدانية كبيرة من قيادات مليشيا الحوثي والمخلوع لقوا مصرعهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في موقع جبل أبو النار الواقع شرق مديرية حرض مساء أمس الأحد، أبرزهم "حيدر ردمان" قائد المحور الشمالي الغربي وهو أحد قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، وهو من طلاب الهالك حسين الحوثي و أحد مرافقيه، وخاض كل الحروب الستة مع جماعة الحوثي، وله مشاركات قتالية في الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نائب المحور المدعو "أبو هاشم اللاحجي"، و المدعو " أبو محمد الحاكم" مشرف مربع قطاع الجمارك بجبهة حرض،

والمدعو " أبو هاشم" مشرف قطاع وادي بن عبدالله بجبهة حرض أيضا، والمدعو " أبو حسن الأحوس" قائد مجموعات التدخل السريع بجبهة حرض .

هذا وتتكتم المليشيا الانقلابية بشكل كبير عن مقتل العديد من قادتها الميدانيين الذين لقوا مصرعهم في المعارك الأخيرة الدائرة في جبهتي ميدي وحرض .

وخسرت المليشيات الانقلابية في الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من قياداتها الميدانيين البارزين أبرزهم عمار أبو خرفشة أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة، ومحمد علي حسن حاج مسؤول التجنيد التابع للمليشيا، ونجيب صالح الحيمي القيادي والمرجع ديني، و طه يحي المدومي، وغيرهم العشرات من القيادات الذين لقوا مصرعهم جميعهم في كل من جبهتي حرض وميدي .

وتعد جبهتي حرض وميدي أكثر الجبهات استنزافا لقيادات وأفراد المليشيات .

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