جباري يزور الخطوط الامامية للجيش الوطني في جبل هان غرب تعز

2017-10-02ظ… الساعة 18:07

التغيير – صنعاء:

زار نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري أبطال الجيش الوطني في جبل هان الاستراتيجي والخطوط الأمامية للجبهة الغربية بتعز .

وقال جباري خلال لقاءه بالابطال المرابطين في قمة جبل هان الإستراتيجي والمواقع المحيطة " إننا اليوم في متارس الشرف والرجولة التي سطر فيها أبطال الجيش الوطني أروع البطولات والتضحيات في الدفاع عن مدينة تعز ".

وأضاف أن " جبل هان يشكل حائطا صلبا وسورا حصينا لحماية المدينة وحماية خط الضباب الذي يشكل الشريان الوحيد إلى عدن حيث يرابط في هذه المواقع والمتارس أبطال يقدمون أرواحهم لهزيمة مشروع الانقلاب التدميري لمؤسسات الدولة ومكتسباتها نهب أسلحة المعسكرات واستخدمها في قتل أبناء الشعب" .

وأكد اهتمام الحكومة بعملية استكمال تحرير تعز وحل الصعوبات والمعوقات في بناء الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار والحرية والكرامة لكافة أبناء الوطن .

وقال جباري " إننا نقدر تضحياتكم الكبيرة ونفخر بكم ونتألم لجراحكم ونترحم على شهدائنا الأبطال الذين ضحوا لإسقاط مشروع الإمامة والولاية ومصادرة الحقوق وانتهاك الحريات وبالتالي فوقوفكم هنا سيسجله التاريخ بحروف من ذهب لأنكم سياجا للجمهورية والوحدة واليمن الاتحادي الذي ينشده كل أبناء الوطن ".

رافقه كلا من وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبد الرقيب فتح ووكيل وزارة النفط المهندس شوقي المخلافي وقائد المحور العسكري اللواء خالد فاضل وقائد اللواء 17 اللواء عبد الرحمن الشمساني وقائد العمليات العقيد عبده حمود الصغير .

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