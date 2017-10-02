جميلات أوكرانيا في مناصب هامة في مستشفيات صنعاء الحكومية

2017-10-02ظ… الساعة 18:18

التغيير – صنعاء:

كشفت مصادر طبية عن أن حوالي 13 طبيبة وممرضة يحملن الجنسية الأوكرانية حظين مؤخرا بمناصب هامة في هيئة مستشفى الثورة العام ومستشفى الكويت الجامعي في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن بعضهن تم ترقيتهن إلى رئيسات لأقسام ومدراء إدارات ومشرفات على أقسام طبية كاملة, في حين أن أطباء وطبيبات يمنيات أكثر تأهيلا لم يتم ترقيتهم أو ائتمانهم على الأعمال التي أوكلت إلى جميلات أوكرانيا, لاعتبارات ماتزال مبهمة, ولم تجد لها تفسير وسط حالة تذمر غير مسبوقة في الوسط الطبي اليمني.

وأشارت إلى أن مؤهلات الطبيبات الأوكرانيات مؤهلات بسيطة جدا مقارنة بالمؤهلات العليا الحاصل عليها الكادر الطبي اليمني.

وبينت المصادر أن الطبيبات الأوكرانيات يتقاضين ما بين 800 إلى 1400 دور أمريكي شهريا في وقت الذي لم يحصل العاملين في القطاع الطبي في صنعاء ومدن أخرى على مرتب شهر من مرتبات أكثر من عام متأخرة في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي.

واستغربت المصادر كيف امكن توفير مرتبات الطبيبات والممرضات الجميلات رغم ارتفاعها مقارنة بمرتبات الكادر الصحي في اليمن حيث لا يتجاوز مرتب الطبيب الإخصائي مائة وخمسون دولار فقط.

وتساءلت المصادر الطبية كيف وفرت وزارة مالية الحوثي الدكتور صالح شعبان مرتبات الطبيبات والممرضات الأوكرانيات في الوقت الذي يصرح بعدم وجود أي سيولة لصرف المرتبات.

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