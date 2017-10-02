صحيفة اسرائيلية تفجر مفاجاة.. الحوثيون يعملون على تحقيق مصالح إسرائيل

2017-10-02ظ… الساعة 18:35

التغيير – صنعاء:

نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم، الأحد، مقالًا تحليليًا كتبه مدير وحدة البحوث في قسم السياسة والاستراتيجيات (IPS) في المركز الأكاديمي متعدد المجالات في هرتسليا، الجنرال شاؤول شاي، أشار فيه إلى أهمية ما يدور في اليمن وتأثيره على البحر الأحمر ذو البعد الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل.

واعتبر شاي أن " سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من الموانئ والمحاور المهمة على البحر الأحمر يحقق مصالح جيوإستراتيجي ذو إسقاطات طويلة الأمد لإسرائيل.

وقال شاي إن "إيران حاولت السيطرة على مضيق باب المندب عن طريق حلفائها الحوثيين، وبالمقابل تكسب ثقلًا إقليميًا وسياسيًا واقتصاديًا، وكذلك تمتلك وجودًا عسكريًا في عدد من الدول التي تطل على البحر الأحمر، مثل السودان وإريتريا".

ولفت شاي إلى أن "الأهمية الإستراتيجية لم تغب عن ناظري الدول العظمى، إذ تحولت المنطقة لحلبة صراع بين هذه الدول، إذ تملك الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا في جيبوتي، وبنت الصين قاعدتها العسكرية الأولى خارج حدودها أيضًا في جيبوتي، كما توجد في ذات الدولة قواعد عسكرية لفرنسا واليابان".

"شبكة الحطامي عاجل".

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