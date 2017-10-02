صنعاء : معلمون غاضبون يرفضون أنصاف الحلول ويطالبون حكومة الانقلاب برواتبهم كاملة

2017-10-02ظ… الساعة 18:35

التغيير – صنعاء:

تتواصل في العاصمة صنعاء عملية اضراب نقابة المعلمين عن التدريس والتي بدأت مطلع سبتمبر الفائت للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة منذ عام.

وقالت مصادر في العاصمة إن مدراء المدارس والمناطقة التعليمة نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية بأمانة العاصمة صباح الأحد للتأكيد على استمرار الاضراب حتى الاستجابة للمطالب.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "العاصمة أنلاين" فقد رفض مدراء المدارس انصاف الحلول وطالبوا حكومة الحوثي وصالح الانقلابية بصرف المرتبات كاملة.

كما عبر مدراء المدارس عن رفضهم للحلول والمقترحات التي وضعها رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور الخميس الماضي.

وكان بن حبتور قد كشف عن إعداد حكومته صندوق خاص بالتربية والتعليم يتم تمويله من المؤسسات الإيرادية ومساهمة المنظمات الدولية التي أبدت رغبة في المساهمة بالتمويل.

وقال مدراء المدارس خلال وقفتهم " ما يهمنا هو صرف مرتباتنا كاملة ، سواء من صندوق خاص ، او منظمات دولية داعمه ، هذا لا علاقة لنا به ، ما يهمنا صرف رواتبنا كاملة غير منقوصة" في رسالة موجهة الى حكومة بن حبتور

وقالت مصادر في العاصمة صنعاء إن مليشيا الحوثي وصالح بصدد فرض جرعة سعرية جديدة تضاف إلى الغاز والمشتقات النفطية والاتصالات تحت ذريعة تمويل صندوق المعلمين.

وأعلنت نقابة المهن التعليمية والتربوية في اليمن، الإضراب الكلي في جميع المدارس الحكومية بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم لمدة عام كامل.

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