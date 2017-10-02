ميليشيا الحوثي تختطف الصحفي كامل الخوداني وتطلق الرصاص على ابنته

2017-10-02ظ… الساعة 18:43

التغيير – صنعاء:

اختطفت ميليشيا الحوثي مساء اليوم الصحفي كامل الخوداني بعد اقتحام منزله والاعتداء على اسرته واطلاق الرصاص الحي على ابنته الكبرى واصابتها بإصابة بليغه نقلت على اثرها الى العناية المركزة.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان عمليات الاقتحام رافقها إطلاق نار كثيف ،أعقبه اعتداء على أفراد أسرة الخوداني قبل اختطافه إلى مكان مجهول ".

كما اعتدت الميليشيا على زوجة الخوداني في تصرف يعكس همجية الجماعة التي لا تمت للاخلاق بصلة.

وأثار حصار منزل الخوداني بأطقم الميليشيا المسلحة وعملية اقتحامه حالة من الخوف والفزع لدى سكان الحي الذي يقطنه .

ودأبت ميلشيات الحوثي منذ الانقلاب على ممارسة أبشع أنواع الجرائم تجاه الصحفيين وتمثلت الجرائم بين استخدامهم كدروع بشرية والقتل والاختطاف والتعذيب والسجون دون مسوغ قانوني .

وسبق ان اختطفت الميليشيا الصحفي الخوداني عدة مرات على خلفية كتاباته المناهضة للصوصية وهمجية الحوثيين.

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