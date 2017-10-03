وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة التوصل لحل شامل يجنب اليمن مخاطر الانزلاق في صراع ممتد

2017-10-03ظ… الساعة 12:59

التغيير – صنعاء:

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه نظيره اليمني عبد الملك المخلافي في القاهرة أمس، على أهمية التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يجنب البلاد مخاطر الانزلاق في صراع ممتد.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء جاء في ظل حالة الجمود السياسي الحاصل الآن، رغم استعداد الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى لاستئناف المفاوضات مع جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح، حيث أكدت المصادر أن «تمرد وانقلاب صنعاء بدأ يبتعد عن المرجعية الأساسية للتسوية، وهي التي تتضمن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن وقرارات القمم العربية، وهو وضع اشتكى منه وزير الخارجية اليمني، إضافة إلى ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والصحية للشعب اليمني». واكتفت الخارجية المصرية بتصريحات المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي الذي أوضح أن الوزير شكري أكد استمرار الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وأن الوزير شدد على أن الحاجة باتت ملحة للتوصل لحل سياسي شامل يجنب البلاد مخاطر الانزلاق في صراع ممتد، ويخفف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني عن شكره وتقديره للدعم السياسي الذي طالما قدمته مصر لليمن في مختلف المحافل الدولية، وأثنى في هذا الإطار على الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية لدعم قضية اليمن، وخص بذلك ما بذلته بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف في إطار رئاستها للمجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان، حيث تم تقديم مشروع القرار العربي حول حقوق الإنسان في اليمن وبناء التوافق المطلوب حوله بما يسهم في دعم وتطوير قدرات اللجنة الوطنية اليمنية المعنية بهذه المسألة. وأضاف المتحدث أن الوزير اليمني تناول خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع اليمنيين المقيمين في مصر، كما حرص على اطلاع الوزير شكري بشكل مفصل على آخر مستجدات المشهد اليمني على الصعيدين السياسي والأمني، ونتائج مشاوراته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

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