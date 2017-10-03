الحوثيون يهربون 140 قاطرة بنزين وديزل من ميناء الحديدة

2017-10-03ظ… الساعة 19:19

التغيير – صنعاء:

كشفت مصادر برلمانية رفيعة في صنعاء عن تهريب ميليشيات الحوثي 140 قاطرة بنزين وديزل من ميناء الحديدة إلى جهات مجهولة لتغذية السوق السوداء التي يسيطر عليها نافذون ومراكز قوى حوثية لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي.

مصادر "العربية" أكدت أن وزير المالية صالح شعبان اعترف بعملية تهريب القاطرات من الميناء دون دفع الرسوم الجمركية، وأن القاطرات خرجت إلى جهات مجهولة.

ووفق مصادر قريبة من جماعة الحوثي، فإن مجموعة مشتركة تضم قياديين في حركة تمرد الحوثي ومقربين من الرئيس المخلوع صالح تتولى تهريب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وتتحكم بأسعار البيع، وتديرها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي، والثراء غير المشروع.

تقارير نفطية ذكرت أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي بلغ 4 آلاف و800 ريالاً في السوق السوداء بينما سعرها الحقيقي للمستهلك 2000 ريال.

......

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet