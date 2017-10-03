تعز : تخرج الدفعة الثالثة من متسبي اللواء 17 مشاة

2017-10-03ظ… الساعة 19:18

التغيير – صنعاء:

برعاية من قيادة اللواء نظم التوجيه المعنوي في اللواء 17 مشاة حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة 26 سبتمبر الخالدة , بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عبدالعزيز جباري ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح ووكيل وزارة النفط شوقي المخلافي.

وقائد محور تعز اللوا الركن / خالد فاضل وقائد اللواء 17 مشاة العميد الركن / عبدالرحمن الشمساني وقائد اللواء 22 ميكا وقائد اللواء 170 دفاع جوي وأركان الألوية العسكرية ورئيس عمليات اللواء 17 عقيد / عبده حمود الصغير ووكيلي محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي والشيخ عارف جامل وقادة الجبهات وصف وضباط.

وقد ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عبدالعزيز جباري كلمة مقتضبه عبر في مجملها عن صمود أبناء تعز في مواجهة قوى الرجعية والتخلف , والتضحيات الجسمية التي تقدمها هذه المحافظة الصامدة التي رفضت الظلم , وقاومت ولا تزال حتى تنال الحرية وتتنتصر إرادة الأبطال.

وأشار جباري إلى الفكر التهديمي والفارسي الذي تتنجهة المليشيات وحليفها صالح لإعادة أبناء اليمن إلى عصور التخلف والعبودية ,

كما ألقى قائد اللواء 17 مشاة العميد الركن / عبدالرحمن الشمساني كلمة حيا في مطالعها الأخوة الحضور , ثم حيا الأبطال من متسبي اللواء المرابطين في جبهات عدة سواء في الجبهة الغربية أو الضباب وفي مقبنه وجبل حبشي وبني عمر , كما أشار إلى الدعم والجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في سبيل تذليل كل الصعاب أمام الأبطال في تعز. ، وأكد الشمساني على ضرورة توحيد الصف وقهر العدو الذي بات منهار أكثر من أي وقت مضى , واستكمال تحرير تعز .

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