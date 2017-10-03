طيران التحالف يدمر تعزيزات للانقلابيين غرب الجوف.

2017-10-03ظ… الساعة 20:35

التغيير – صنعاء:

دمرت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء تعزيزات وعتاد عسكري للمليشيا الإنقلابية بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف.

وشنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم غارة استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى مواقع المليشيا الانقلابية بجبل الأحسم في المصلوبـ ما أدى إلى تدمير عربة ومدفع ميداني.

وأدت الغارة التي أصابت هدفها بدقة إلى اشتعال النيران بكثافة، وتطاير أجزاء القطع العسكرية لمسافات مرتفعة.

ورجح مصدر ميداني وقوع خسائر بشرية من عناصر المليشيا الذين كانوا يرافقون تلك المعدات العسكرية.

من جهة أخرى أكد عبدالله الاشرف الناطق الرسمي باسم المنطقة السادسة أن الجيش الوطني تمكن من أسر أحد عناصر المليشيا الانقلابية بموقع ملحان جبهة المصلوب صباح اليوم الثلاثاء.

ويدعى الأسير محمد يحيى الطماح، وينتمي إلى مديرية عيال سريح بمحافظة عمران وفق ما أكده ناطق المنطقة السادسة.

وتمكن أبطال الجيش الوطني أمس الإثنين من تحقيق تقدم ميداني في جبهة المصلوب، واغتنام أسلحة وعتاد عسكري، وقتل وجرح أعداد من عناصر المليشيا.

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