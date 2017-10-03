مركز التعامل مع الألغام يدشن حملة التوعية بمخاطر الالغام ومخلفات الحروب بمحافظة الضالع

2017-10-03ظ… الساعة 20:34

التغيير – صنعاء:

دشن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بدعم من منظمة يونيسف، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الضالع، حملة التوعية بمخاطر الالغام ومخلفات الحروب، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من منظمات المجتمع المدني، بمديريات الضالع والحصين والشعيب والازارق وجحاف وقعطبة، لمدة ٥٠ يوما.

وفي افتتاح اعمال الحملة التي نظمت برعاية محافظ المحافظة، فضل الجعدي، وبالتنسيق مع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، اكد منسق عام التوعية بمخاطر الالغام ومخلفات الحروب في المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام في المحافظات الجنوبية، الدكتور علي صالح الشاعري، على اهمية الحملة التي تأتي بعد حرب شهدتها محافظة الضالع، وخلفت الكثير من الالغام المتنوعة الأحجام والأشكال، موضحا ان 36 مشاركا اضافة الى مدربيهم، سينتشرون في المديريات الست، لنشر رسالة التوعية " احذر وتجنب أماكن الخطر، ابتعد ولا تلمس الأجسام الغريبة، وبلغ عنها السلطات المحلية وحذر الاخرين منها".

واكد ان الحملة تهدف الى منع سقوط ضحايا جدد نتيجة الالغام ومخلفات الحروب، ورفع مستوى الوعي لدى عامة الناس، مشيرا الى ان الحملة تأتي ضمن برامج التوعية التي ينفذها المركز في المحافظات الجنوبية، حيث سبق ونفذها حملات مماثلة في محافظات حضرموت وشبوة.

واوضح الشاعري، ان الحملة تشمل محاضرات مدعومة بملصقات وبروشورات توضحية وبعض الوسائل المحفزة التي ستوزع على الطلاب مثل الألوان والقبعات والجداول المدرسية التي تتضمن رسائل التوعية، داعيا كافة قطاعات المجتمع الى التفاعل مع الحملة باعتبارها مسئولية الجميع في تجنيب المجتمع الوقوع في فخ الالغام والمخلفات ومنع سقوط ضحايا للموت او الإعاقة المستدامة.

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