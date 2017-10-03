الاحمر يلتقي السفير البريطاني لدى بلادنا

2017-10-03ظ… الساعة 20:55

التغيير – صنعاء:

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،مساء اليوم، السفير البريطاني لدى بلادنا سايمون شيركلوف لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأطلع نائب الرئيس السفير البريطاني على التطورات وعدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالساحة الوطنية وما حققته الشرعية من إنجازات على صعيد استعادة الدولة اليمنية وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وجدد نائب رئيس الجمهورية التأكيد على حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم الذي يحمي إرادة اليمنيين ويحقن دماءهم، السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأشار نائب الرئيس إلى ممارسات الانقلابيين وجرائمهم بحق أبناء الشعب اليمني واستمرارهم في التحشيد المسلح والسطو على الأملاك العامة والخاصة وتهديهم الذي يتنامى يوماً بعد آخر للأمن والسلم الدوليين في ظل دعم عسكري ولوجستي من إيران.

كما ثمن نائب الرئيس موقف المملكة المتحدة المساند للشرعية وإسهامها في إغاثة ومساعدة ابناء الشعب اليمني، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في شتى المجالات وحرص القيادة السياسية على تعزيزها.

من جانبه عبر السفير البريطاني عن سعادته بلقاء نائب رئيس الجمهورية..مؤكداً حرص بلاده على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن واستعدادها تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين ودعم جهود الإغاثة.

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