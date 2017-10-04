حزب صالح يشن حملة لطمس شعارات الحوثيين بشوارع صنعاء
قبل 1 ساعة, 4 دقيقة

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2017-10-04ظ… الساعة 16:50

التغيير – صنعاء:

بدأ ناشطون في حزب الرئيس المخلوع صالح حملة جديدة لطمس شعارات الحوثيين من جدران وشوارع العاصمة صنعاء.

وتداول الناشطون صوراً لشعارات الحوثيين بعد طمس عبارات "الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل.." منها.

وقال ناشطون إن هذا الشعار الذي يردده الحوثيون ويرسمونه في الجدران هو شعار كاذب، وإن الحوثيين يعلمون ذلك لكن الكذب أصبح نظام حياتهم وحتى نظامهم في الحكم.

وتأتي هذه الحملة لطمس شعارات الحوثيين، بعد الخلافات التي حدثت بين الحوثيين والمؤتمر، ووصلت في الفترة الأخيرة إلى الاعتداء على قيادات مؤتمرية واقتحام منازلهم قبل اختطافهم.

العربية نت

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