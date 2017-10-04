الإثنين القادم عودة أول مجموعة يمنية عالقة من الجزائر

2017-10-04ظ… الساعة 16:55

التغيير – صنعاء:

تُغادر الاثنين القادم 9 أكتوبر أول مجموعة من الطلاب والعائلات العالقة بالجزائر إلى عدن عبر الأردن، وذلك بعد الجهود الحثيثىة التي بذلتها السفارة، وكانت أخرها صباح أمس اللقاء بممثلة المنظمة الأخت صبيحة الزهراوي.

وعلمت "التغيير.نت" أن هناك مجموعات أخرى ستُرتب لها رحلات خلال الأشهر القادمة، بعد استكمال الاجراءات القانونية والفحوصات الطبية لهم، والتأكد من رغبتهم الكاملة في العودة.

الأخوين سعادة السفير اليمني بالجزائر ويعود نجاح تلك الجهود للأخوين علي محمد اليزيدي، والملحق الثقافي لسفارة بلادنا الدكتور عدنان ناشر، مع منظمة الهجرة الدولية بالجزائر

من جانبه عبر الدكتور حُسام عون أحد العائدين عن سعادته بالعودة إلى ارض الوطن للمساهمة في بناءه بعد اكمال دراسته العُليا، شاكرًا المنظمة والقائمين على السفارة وشئون الطلاب تسهيل عودتهم.

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