بحضور نائب رئيس الوزراء والوفد الحكومي.. "فجر الأمل" تحتفل بالعيد الوطني بمدينة تعز

2017-10-04ظ… الساعة 17:13

التغيير - حنان محمد :

برعاية كريمة من معالي رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز جباري وبمناسبة إحتفالات شعبنا بالذكرى ال55 من ثورة السادس والعشرين من سبتمبر

أقامت مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية صباح الأحد مهرجانآ فنيآ وخطابيآ تخللته العديد من الكلمات والأناشيد والمسرح التي نالت استحسان الحاضرين وفي كلمة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية التي شكر فيها فجر الأمل وجميع المنظمات والمؤسسات العاملة معتبرآ هذه الفعالية تكريمآ لجميع منظمات تعز ودعى في كلمته الى سرعة إخلاء جميع المدارس والمرافق الحكومية وتسليمها للسلطة المحلية كما دعى ابناء المحافظة الى مزيد من التكاتف وتوحيد الكلمة وتركيز الجهود تجاه العدو الحقيقي الذي يريد أن ينال من هذه المحافظة.

جرى في الحفل تكريم الشباب المشاركين في إنجاز لوحة شرف شهداء تعزالتي عرضت في المهرجان الرسمي بالعيد الوطني وسط شارع جمال.

كما أعلن رئيس مؤسسة فجر الأمل بليغ التميمي عن إطلاق مؤتمر النهضة والسلام وملتقي المخترعين ومهرجان تكريم الفائزين بمسابقة انت الأفضل في مجالات الخطابة والاناشيد والمسرح خلال الاسابيع القادمة.

وكذلك إقامة العديد من الدورات التنموية حتى نهاية العام الجاري.

حضر الحفل معالي وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الاستاذ عبدالرقيب فتح

ووكيل وزارة النفط شوقي المخلافي ووكيلي محافظةتعز الاستاذ رشاد الأكحلي والدكتور عبد القوي المخلافي.

ومدراء عموم مكاتب الشئون الإجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والثقافة الاساتذة عبده علي ونبيل جامل وعبد الخالق الجبري ورئيس نيابة تعز واركان حرب المحور عبدالعزيز المجيدي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني..

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