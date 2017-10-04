السفير اليمني بالأردن يستقبل المبعوث الاممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ..

2017-10-04ظ… الساعة 17:17

التغيير – صنعاء:

استقبل معالي السفير على احمد العمراني ظهر امس في مبنى السفارة اليمنية في عمان معالي السيد اسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن ،والسيد معين شريم نائب رئيس البعثة بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن .

وثمن السفير علي العمراني جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن ،وتطرق معالي السفير إلى أوجه الممارسات والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الإنقلاب وما تسببت فيه من مآسي لا سابق لها في حياة الشعب اليمني، علاوة على نهب موارد الدولة وجباية أموال المواطنين لصالح حروبهم العبثية في وقت يتجرع المواطنون صنوف الفقر والمجاعة.. واكد السفير رغبة وسعي السلطة الشرعية المخلص لإحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث ، للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وعبر المبعوث الأممي عن حرص الأمم المتحدة على تحقيق الأمن والسلام في اليمن والإهتمام بالجوانب الإنسانية والإغاثية بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين..

واكد المبعوث الخاص خلال اللقاء، على أهمية مواصلة جهود السلام مهما كانت المعوقات، مشيراً إلى أن مكتب المبعوث الخاص بصدد فتح مكتب له في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تسهيل عمل فريق المبعوث الخاص لجهود إحلال السلام .

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