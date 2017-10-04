الاحمر: تعز حاضرة الثقافة والإبداع ورمز المقاومة والحرية والصمود

2017-10-04ظ… الساعة 18:56

التغيير – صنعاء:

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح, الثلاثاء, مع قائد مقاومة تعز الشيخ حمود المخلافي ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان زريق, المستجدات الميدانية وبحث التطورات وما يحققه أبطال الجيش وأبناء المحافظة الأحرار من بطولات في وجه المليشيا الانقلابية .

وأكد نائب الرئيس على اهتمام الحكومة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بالمحافظة واستكمال عملية التحرير وطرد المليشيا الانقلابية التي عاثت في تعزفسادا, وقتلت الأطفال والنساء وفرضت حصاراً مطبقاً على المدينة.

وقال: “إن تعز التي تعرضت للقصف والحصار طيلة عامين تظهر اليوم بجمهوريتها وصمودها وانحيازها للمدنية ولخيار الدولة والسلم ونبذ العنف، فتعز حاضرة الثقافة والإبداع ورمز المقاومة والحرية والصمود”.

وأكد أن تكليف الوفد الحكومي لزيارة المحافظة، يأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، وحرص الجميع على تلمس هموم المواطنين والاطلاع على الأوضاع عن كثب.

حث نائب رئيس الجمهورية كل القوى السياسية والمجتمعية على مساندة الشرعية وتوحيد الصف ومضاعفة الجهود للتخلص من محاولات الاستهداف المستمر لتعز وصد المؤامرات التي تُحاك ضدها من قبل الانقلابيين الحوثيين.

وأطلع الشيخ المخلافي والعميد رزيق نائب الرئيس على المستجدات في المدينة وما تتطلبه من جهود ودعم لاستكمال عملية التحرير وبسط سلطة الدولة, منوهان إلى موقف أبناء المحافظة المشرف مع الشرعية وجيشها الوطني وتقديمهم في سبيل ذلك التضحيات الجسيمة.

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