صنعاء.. تدشين توزيع مواد غذائية لنازحي مخيم الخانق بمديرية نهم

2017-10-04ظ… الساعة 20:28

التغيير – صنعاء:

دشن وكيل محافظة صنعاء الشيخ عايض عصدان ومعه عبداللطيف المرهبي مدير عام مكتب محافظ صنعاء، توزيع مواد غذائية للنازحين بمخيم الخانق بمديرية نهم مقدمة من الهيئة الكويتية للاغاثة .

وتحتوي الإغاثة المقدمة من دولة الكويت الشقيق ضمن حملة الكويت إلى جانبكم على خمسمائة سلة غذائية للأسر النازحة من محافظة صنعاء والمقيمين بمخيم الخانق في مديرية نهم والبالغ تعدادها حوالي ألف أسرة .

وفي التدشين الذي حضرة الأستاذ محمد سناب ممثل الهيئة الكويتية للاغاثة أشاد الوكيل عصدان بالدور الإنساني الذي تقوم به الكويت لتخفيف معاناة النازحين في اليمن وفي صنعاء بشكل خاص من خلال تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين، وقدم الشكر للأشقاء الكويتيين ملك وحكومة وشعبا، مبديا أمله في الاهتمام أكثر والتدخلات الإنسانية لكل المنظمات والمساهمة في تخفيف معاناة النازحين في شتى المجالات.

من جانبه ممثل الهيئة الكويتية للإغاثة محمد سناب تقدم بالشكر لقيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء عبدالقوي شريف محافظ المحافظة على تعاونهم ومتابعتهم لتوفير الإغاثة للنازحين من محافظة صنعاء.

وأشار إلى أن هذه الكمية من الإغاثة عبارة عن 500 سلة غذائية لنازحي الخانق نهم مقدمة من دولة الكويت الشقيق

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