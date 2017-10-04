الفرق الهندسية تنزع عشرات الألغام بالبقع شمال صعدة

2017-10-04ظ… الساعة 20:33

التغيير- صنعاء:

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية السادسة في محور البقع بصعدة من نزع عشرات الألغام، والعبوات الناسفة كانت المليشيا قد زرعتها بالقرب من مواقع شرق سوق البقع.

وقال: المقدم صالح جفيش قائد الكتيبة الخاصة لـ”سبتمبر نت” إنهم تمكنوا من نزع 32 لغماً فردياً و5 ألغام مدرعة روسية، و١٢عبوة ناسفة نوع (تفجير عن بعد) مع الأجهزة الخاصة بها.

وأكد جفيش أن نزع هذه الألغام جاء ضمن عمليات تطهير للمنطقة من الألغام التي زرعتها الميليشيا بصورة كثيفة، على طول الخط الدولي الرابط بين البقع، ومركز مديرية كتاف.

وعبر جفيش عن قلقه من تأثير هذه الألغام على حياة المدنيين، في حال عودتهم إلى المنطقة.

وتقوم المليشيا الإنقلابية بزرع الألغام بكثافة قبل فرارها من المواقع التي يتم تحريرها على يد الجيش الوطني.

وتتهم تقارير دولية المليشيا الإنقلابية بزراعة مايقرب من نصف مليون لغم تسببت في مقتل وجرح آلاف المدنيين خصوصا في تعز والبيضاء.

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