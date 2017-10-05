الوزير فتح: الهيئة الكويتية للاغاثه تكفلت بتزويد بعض مدارس تعز بالطاقة الشمسة
قبل 1 ساعة, 17 دقيقة

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2017-10-05ظ… الساعة 16:53

التغيير – صنعاء:

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح "ان الهيئة الكويتية للاغاثه تكفلت بتزويد مدراس مديريات صالة والمظفر والقاهرة في محافظة تعز بالواح الطاقة الشمسية".

وأضاف فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"أن اللجنة العليا للإغاثة قامت بالتواصل والتنسيق مع الهيئة الاغاثية الكويتية لتزويد مدارس مديريات مدينة تعز بالطاقة الشمسية بتكلفة تقديرية بلغت نحو 65 الف دولار"..مشيراً الى انه سيتم توزيع بقية الكمية على المدراس في المديريات الاخرى في المحافظة.

وثمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة بجهود الاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعب من خلال مواقفهم المشرفة الى جانب الحكومة الشرعية ودعم الشعب اليمني في كافة المجالات.

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