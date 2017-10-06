تأهيل 20 طفلا من المتأثرين بالحرب في محافظة مأرب

2017-10-06ظ… الساعة 13:05

التغيير – صنعاء:

اختتمت مؤسسة “وثاق” للتوجه المدني برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في محافظة مأرب.

واستهدف المشروع الذي أقيم بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية20 طفلاً من المجندين والمتأثرين بالحرب في محافظة مأرب.

وهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل عدد من الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن وإدماجهم في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس.

وتضمن البرنامج دورات لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، شملت جلسات نفسية ودمج اجتماعي، وأنشطة ثقافية ورياضية ورحلات، بالإضافة إلى دورات توعوية لأولياء الأمور حول مخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك.

وأثناء حفل الاختتام أكد فتحي باصبيح منسق مركز الملك سلمان أن تنفيذ هذا البرنامج يعتبر تجربة فريدة في إعادة التأهيل، وأنه سيعمل على إعادة الأطفال إلى الحياة السليمة، وإلى مكانهم الطبيعي وهو المدارس.

وقال باصبيح إن البرنامج يأتي ضمن أنشطة مركز الملك سلمان الاغاثية لترميم الأضرار التي خلفتها الحرب في كل المجالات، وإعادة بناء المجتمع. معبراً عن شكره لقيادة محافظة مأرب لما قدمته من تعاون وتسهيل لتنفيذ المشروع.

تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية التي قدمها الأطفال المتخرجين برنامج إعادة التأهيل.

وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا رمزية على الأطفال المشاركين في الدورة، إضافة إلى تكريم القائمين على الدورة.

سبتبمبرنت

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