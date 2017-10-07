الاصبحي يستعرض تجربة الحوار في اليمن مع السلك الدبلوماسي بالمغرب

2017-10-07ظ… الساعة 12:51

التغيير – صنعاء:

استعرض سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي ،تجربة اليمن في الحوار الوطني الشامل والخطوة الأهم في الوصول إلى مسودة الدستور الجديد لليمن الاتحادي.

وأكد السفير الاصبحي في اللقاء الذي جمع ممثلي السلك الدبلوماسي في المغرب وممثلي السلطات المغربية بإقليم وجده،ان تجربة المغرب الرائدة في مجال الحكم اللامركزي وتعزيز التنوع الايجابي وكذلك التجربة المغربية المتميزة في مجال العدالة الانتقالية وبناء السلام يشكلان تطلعا حقيقيا لليمن سيسهم في ان يجتاز أزمته الراهنة.

من جهته أكد والي منطقة الشرق في المملكة المغربية الشقيقة معاد الجامعي على اهمية التعاون بين البلدين المغرب واليمن في مختلف المجالات وتقديم العون الكامل لليمن خاصة في نقل تجربة النهوض المجتمعي ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تعزيز تجربة التعاون.

واستعرض الجامعي النهوض الواسع الذي شهده المغرب وبالذات الإقليم الشرقي منذ خطاب مارس 2003 لجلالة الملك محمد السادس الذي شكل خطة الانطلاق الكبرى لنهوض شامل للإقليم .

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