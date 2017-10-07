المستشار الهمداني يؤكد على صرف مستحقات الطلاب المستحقين من المنزلين في ماليزيا خلال يومين

2017-10-07ظ… الساعة 12:55

التغيير – صنعاء:

استقبل صباح اليوم السبت المستشار أمين محسن الهمداني القائم بأعمال الملحقية الثقافية في ماليزيا الطلاب المبتعثين والمنزلين من كشوفات الاستحقاق للربع الثاني بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر.

واشار الهمداني ان العمل على قدما وساق مع اللجنه لاستكمال الاجراءات وصرف المبالغ للمستحقين خلال اليومين القادمين

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