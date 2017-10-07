غارات جوية على معسكر ٢٥ في عبس بحجة

2017-10-07ظ… الساعة 12:51

التغيير – صنعاء:

شنت مقاتلات التحالف العربي أمس الجمعة ثمان غارات جوية استهدفت أطقما وتعزيزات عسكرية تابعة للمليشيا في كل من معسكر ٢٥ بمديرية عبس ومزارع الجر التابعة للمخلوع صالح وجنوب مدينة ميدي .

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان مقاتلات التحالف العربي شنت ثمان غارات جوية منها ثلاث غارات على معسكر ٢٥ الواقع في مديرية عبس دمرت بها أربعة أطقما عسكرية للمليشيا ، بالإضافة إلى ثلاث غارات أخرى استهدفت تعزيزات عسكرية في مزارع الجر التابعة للمخلوع صالح ،

كما استهدفت مقاتلات التحالف مساء الجمعة بغارتين جويتين تجمعات وتحصينات للمليشيا جنوب مدينة ميدي خلفت عدة قتلى وجرحى من عناصر المليشيا .

في السياق شن طيران الأباتشي التابع للتحالف في وقت متأخر من مساء الجمعة عدة هجمات على تحركات وتجمعات للمليشيا في كل من جبهتي حرض وميد

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