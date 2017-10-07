"مرايم الخير " تجهز مضخة لمشروع مياه متكامل لقرى منطقة الشارق بجبل حبشي

2017-10-07ظ… الساعة 16:53

التغيير – صنعاء:

على نفقه مجموعه من فاعلاتُ وفاعلين الخير من دوله الكويت وبرعاية كريمه من الاخوه في فريق مرايم الخير تم تجهيز مضخه لمشروع مياه متكامل لقرى منطقه الشارق في جبل حبشي وكذا توفير مضخات مياه لقرى منطقه المخرور في ذات المديريه وتوفير شبكات مياه الشرب

كما قدم الفريق (مرايم الخير) دعم المزارعين في هذه المناطق بالبذور المحسنه ومنظومات الري الحديثه لحراثة الارض بالخضروات وغيرها التي تهدف الى الاكتفاء الذاتي وفي نفس الوقت تم توزيع سلات غذائيه لعدد ٥٠٠ أسره خلال الاسبوع الماضي

كما انه سيتم استكمال تنفيذ وتجهيز مشاريع المياه والصحه المتعثره بالمنطقه

وقد قام الاخ قايد محور تعز العميدالركن خالد فاضل ومعه مدير المديره رئيس السلطه المحلية والاخ مدير الامن بزياره تفقديه الى المنطقه واطلع على سير الاعمال في المشاريع التي يدعمها مجموعه من فاعلاتُ وفاعلين الخير من دوله الكويت وأشاد بالدور الكبير الذي قدمه المتبرعين في سبيل مساعدة أبناء اليمن في الجانب الاغاثي والخدماتي.

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