الميليشيات ترتكب نحو 62جريمة وانتهاك في إب خلال سبتمبر الماضي

2017-10-07ظ… الساعة 16:48

التغيير – صنعاء:

رصدت وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للمقاومة في محافظة إب، عشرات الجرائم والانتهاكات بحق أبناء المحافظة خلال سبتمبر الفائت

وبحسب التقرير الصادر فإن نحو (62) جريمة وانتهاك ارتكبت خلال الشهر الماضي تنوعت بين القتل والاختطاف والنهب والاقتحام وجرائم أخرى.

وكشف التقرير الصادر اليوم السبت عن جملة من تلك الجرائم والانتهاكات،أجملها على النحو التالي:

• 27 جريمة قتل وإصابة تنوعت بين 16 قتيل و11 جريح.

• 7 جريمة اختطاف

• 6جريمة اقتحام منازل

• 6 حالة اعتداء

• 1 جريمة انتحار

• 8 جريمة ابتزاز واستغلال مالي

• 7 عملية نهب

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