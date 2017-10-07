السفير الصيني لدى اليمن: برنامج الغذاء العالمي نفذ مشروع المساعدات الغذائية في اليمن بتمويل الصين

2017-10-07ظ… الساعة 18:34

التغيير – صنعاء:

اكد السفير الصيني لدى بلادنا تيان تشي ،ان برنامج الغذاء العالمي نفذ مشروع المساعدات الغذائية في اليمن بتمويل جمهورية الصين الشعبية.

وأوضح السفير الصيني ان بلاده قدمت لليمن المساعدات الإنسانية العاجلة قدرها 150 مليون يوان صيني، و5 ملايين دولار لبرنامج الغذائي العالمي ،ومليونين دولار لمنظمة الصحة العالمية..مؤكداً استعداد الصين للتواصل والتنسيق مع الجانب اليمني والأمم المتحدة لتنفيذ هذه المساعدات بشكل جيد لكي يستفيد الشعب اليمني منها وتخفيف الأزمة الإنسانية وتفشي وباء الكوليرا.

وقال السفير الصيني"إن الجانب الصيني يهتم بالوضع اليمني، وإن استمرار الحرب اليمنية لأكثر من السنتين أدى إلى الأزمة الإنسانية الشديدة".

وأضاف تيان تشي" يوجد 19 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية ومن ضمنهم 17 مليون يمني يواجه المجاعة، وتعتبر الأزمة الإنسانية اليمنية أكبر أزمة إنسانية في العالم".

واكد تيان تشي ان بلاده تدعم بثبات سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وتدعم الحل السياسي ووساطة الأمم المتحدة، وتلعب دورها الإيجابي للنصح بالتصالح والحث بالتشاور،واستعدادها للتعاون مع الجانب اليمني لبناء "الحزام والطريق"، بما يعود بالخير للشعبين الصديقين.

سبأ

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