الحوثيون يعتقلون قيادياً بارزاً انشق عنهم

2017-10-07ظ… الساعة 19:12

التغيير – صنعاء:

اعتقلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، أحد قياداتهم البارزة التي انشقت عنهم، في شارع وسط العاصمة صنعاء، وهددت زوجته وأطفاله بالسلاح.

وذكر شهود عيان أن مسلحين حوثيين على سيارة مدرعة #أوقفوا_القاضي #عبدالوهاب_قطران، وهو أحد أبرز القياديين الحوثيين الذي #انشق عنهم مؤخرا، وهو في شارع حدة (وسط صنعاء) بطريقه لزيارة إحدى العيادات للعلاج، وقاموا باعتقاله بطريقة مهينة وتهديد زوجته وأطفاله وإشهار السلاح في وجوههم.

وأفاد الشهود أن الحوثيين اعتقلوا قطران رغم الحصانة التي يتمتع بها، كونه قاضيا، إلى سيارتهم واقتادوه إلى مكان مجهول وسط خوف وبكاء زوجته وأطفاله.

وأكد البرلماني الموالي للحوثيين، أحمد سيف حاشد، اعتقال القاضي قطران وهو ذاهب للعيادة مع زوجته وأطفاله للعلاج، وقال إنه تم "تهديد أولاده بالسلاح من قبل مختطفيه".

ويعد عبدالوهاب قطران أحد أبرز الداعمين للانقلاب الحوثي، وعمل معهم ضمن القيادات الحوثية المهمة عقب اجتياحهم للعاصمة صنعاء أواخر عام 2014، قبل أن ينقلب عليهم قبل أشهر، وتعرض للاختطاف والضرب في مايو الماضي عقب دعوته لثورة شعبية ضد الحوثيين والمخلوع صالح في #صنعاء بسبب فسادهم ونهبهم مرتبات الموظفين.

وجدد قطران، الجمعة، في آخر منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوته لليمنيين إلى الثورة ضد من جوعوهم وسرقوا لقمة أطفالهم وحرموهم من المدارس، في إشارة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.

العربية نت

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