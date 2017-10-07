الوفد الحكومي يلتقي القيادات المحلية بمديريات الشمايتين والمعافر والمواسط بتعز

2017-10-07ظ… الساعة 20:56

التغيير - صنعاء:

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ،اليوم،والوفد الحكومي المرافق له قيادات السلطة المحلية ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية في مديريات الشمايتين والمعافر والمواسط بمحافظة تعز.

وفي اللقاء تطرق نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة إلى الدور الكبير الذي قدمته منطقة التربة ومديرياتها للتخلص من المليشيا الانقلابية وقدمت التضحيات وعملت على احتضان أعداد كبيرة من النازحين الذين هجرتهم الحرب التي استهدفت الحياة ومقومات المعيشة الأساسية وعادت بالوطن عقود إلى الوراء ولعل تعز أكثر المدن التي نالت جزء كبيرة من الحقد والتدمير .

وقال جباري" إن الجميع خرجوا للدفاع عن أعراضهم وكرامتهم وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية بعد أن توسعت أوهام المليشيا الانقلابية للسيطرة وتركيع هذه المدينة التي تتسلح بالعلم والثقافة وقبلة التنوير والوعي الناضج بمبادئ الثورة والجمهورية وتصدرت مواكب الأبطال للدفاع عن هذه المكتسبات الوطنية التي تشكل عوامل أساسية ترشدنا للاستقرار والمستقبل المنشود".

وأضاف" أن المشاكل التي تعاني منها هذه المديريات هي جزء من مشاكل متراكمة تعاني منها هذه المدينة وسيتم العمل على حلها من خلال توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي تقضي باعتماد تعز محافظة محررة وصرف المبالغ المستحقة التي تلبي إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المجالات الأمنية والصحية والتعليم والخدمية والمرتبات والميزانيات التشغيلية".

وشدد على ضرورة ان تحقيق تعز نموذج أفضل في بناء الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وعدم تكرار الاختلالات التي كان ينتهجها النظام السابق وأودت بالبلاد إلى هذا المصير المشؤوم منذ انقلاب 21 سبتمبر وتسليم كل المؤسسات لمليشيا إجرامية في خيانة واضحة لدماء ثوار سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

وأهاب جباري بقيادات السلطة المحلية في المحافظة العمل بكل إخلاص وتفاني وعدم الالتفات للمناكفات وتجاوز العراقيل لتفعيل المكاتب التنفيذية والعمل في إطار القوانين واللوائح المنظمة لما فيه تقديم نموذج أفضل يمكن أن نفاخر فيه وكلنا ثقة بالكفاءات والكوادر العلمية والمهنية التي نراهن عليها في بناء هذه المحافظة وكل محافظات البلاد .

من جانبه أكد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن العمل يسري بمسئولية كاملة في توزيع الإغاثة في مديريات الشمايتين والمواسط والمعافر بعيدا عن العشوائية والارتجالية..مشدداً على ضرورة إعداد تقارير بالاحتياجات الضرورية للرفع بها إلى المنظمات الإغاثية الفاعلة لتخفيف المعاناة التي اجتاحت كل أبناء الوطن وتعز تعد الأكثر تضررا نتيجة الدمار الهائل والإضرار الكبيرة بالنسبة للإنسان والمؤسسات .

واشار وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي إلى ان الوزارة بصدد إجراءات تزويد المحافظة بالمشتقات النفطية ومعالجة الأوضاع التي تعيشها شركة النفط وتمكينها من الإشراف على توزيع المشتقات النفطية بعيدا عن السوق السوداء والابتزاز والتلاعب بالأسعار التي تلحق مزيداً من الأضرار بالمواطن المثقل بالكثير من الهموم والمتاعب.

إلى ذلك استعرض وكيل محافظة تعز محمد العزيز الصنوي ومدراء مديريات الشمايتين والمعافر والمواسط الأوضاع التي تعاني منها السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمتمثلة بانقطاع الرواتب والميزانيات التشغيلية والاختلالات الأمنية والصعوبات في مجال التعليم والصحة والإغاثة والايرادات العشوائية..مطالبين بمعالجتها بحيث يتسنى استعادة دور المؤسسات وواجباتها في خدمة المواطن.

حضر اللقاء وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري ،وعدد من قيادات المكاتب التنفيذية بالمديريات.

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