تعز: الجيش يحرر قرية العريش شرق جبل صبر
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2017-10-07ظ… الساعة 20:56

التغيير – صنعاء:

تمكنت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز  من تحرير قرية العريش شرقي جبل صبر بعد مواجهات عنيفة مع مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي اسفرت عن مقتل اكثر من 15 انقلابيا واصابة اخرين، علاوة على احراق طقمين عسكريين تابع للانقلابيين واسر عدد من الانقلابيين بينهم الشيخ المتحوثي حميد علي عباس، شيخ قرية العريش.

كما تمكنت القوات من قطع خط امداد الانقلابيين، خط عبدان - الصرمين وفرض حصارها على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مناطق أبعر والصرمي، بالاضافة الى وصول قوات الجيش الى مداخل قريتي الرازي وخربان.طبقا لما افادت به مصادر عسكرية.

ويأتي هجوم قوات الجيش الوطني على مواقع الانقلابييين  ردا على مداهمة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منزل المواطن طه حسن وقتل زوجته وولده مساء امس الجمعة وهو مادفع بأبناء المنطقة الى الاستعانة بالجيش الوطني في مواجهة المليشيا الانقلابية .

وفي سياق متصل، قتل قناصة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الذي كان يتمركز في أحد المنازل الواقعة بين قريتي الحدادين شرقي جبل.

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