مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف تدك مواقع الانقلابيين في متون الجوف

2017-10-07ظ… الساعة 21:04

التغيير – صنعاء:

دكت مدفعية الجيش الوطني وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي اليوم السبت عددا من مواقع المليشيا الانقلابية في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد.

واكدت مصادر ميدانية، بحسب موقع الجيش الوطني "سبتبمبرنت"ان مدفعية قوات الجيش الوطني دكت بكثافة مواقع الانقلابيين في جبل عنبر والربطه شرقي جبهة حام بمديرية المتون.

في السياق شنت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي المساند للشرعية غارة جوية ظهر اليوم السبت استهدفت فيها طقما عسكريا للميليشيا شمال وادي المتون.

ووفقا للمصادر فان الغارة اسفرت عن تدمير كامل للطقم ومصرع كل الافراد الذين كانوا على متنه.

كما شنت مقاتلات التحالف فجر اليوم غارتين جويتين استهدفت تجمعات للمليشيا الانقلابية في منطقة بركة مجلي بمديرية المطمة غربي الجوف.

وذكرت المصادر ان عددا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المليشيا، جراء الغارات.

وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت امس الجمعة من التصدي لمحاولة تسلل للمليشيا الانقلابية على مواقعها في جبهة الغيل، اعقبه مواجهات عنيفة ترافقت مع قصف مدفعي عنيف شنته قوات الجيش على مواقع الانقلابيين استمر حتى ساعات فجر اليوم الاولى.

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