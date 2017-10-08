أطقم حوثية تقتحم( معين) التعليمية بصنعاء

2017-10-08ظ… الساعة 13:07

التغيير- صنعاء:

اقتحمت مليشيات الحوثي صباح امس السبت إدارة منطقة معين التعليمية في العاصمة اليمنية صنعاء .

وقال مصدر تربوي إن عشرات الأطقم حاصرت إدارة منطقة معين التعليمية , بعد تصريحات أطلقها مدير المنطقة والقيادي في حزب المخلوع صالح ( خالد الاشبط ) , اتهم فيها جماعة الحوثي بنهب الرواتب .

وأضاف المصادر أن مليشيا الحوثي تطارد مدير تعليم المنطقة الأشبط , للقبض عليه , وترددت على منزله في وقت سابق

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