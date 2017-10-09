جباري يفتتح مركز جراحة العظام في مستشفى الثورة بتعز

2017-10-08ظ… الساعة 23:11

التغيير – صنعاء:

افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري،اليوم،مركز العظام والجراحة بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز .

ويحتوي المركز على معدات حديثة ومتطورة وأدوية وكافة المستلزمات الطبية لعلاج وجراحة العظام حيث تم إنشاؤه بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة بمبلغ 2 مليون دولار لتخفيف معاناة جرحى العظام بتعز .

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية" إن الحكومة اعتمدت مبلغ 48 مليون ريال شهريا لتشغيل المركز الذي سيكون له دور كبيرة في علاج جرحى العظام في تعز" .

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