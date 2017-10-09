الحوثيون يرتكبون نحو 85 انتهاكا في الحديدة واب الشهر الماضي

2017-10-09ظ… الساعة 12:17

التغيير – صنعاء:

قال غالب القديمي، الناشط الحقوقي ورئيس فريق الرصد المحلي بمحافظة الحديدة ان الميليشيات الانقلابية تواصل انتهاكاتها في محافظة الحديدة حث بلغت انتهاكات الانقلابيون خلال شهر سبتمبر (ايلول) الماضي نحو 23 انتهاكا تنوعت بين الخطف والاعتداءا على المدنيين والقتل ومن بينها قتل طفل من فئات المهمشين على يد احد عناصر ميليشيات الحوثي وصالح، بالاضافة الى الاعتداءات على الممتلكات الخاصة واغلاق جوامع وعبث باراضي تاريخية اثرية ونهب مال عام من البنك المركزي فرع الحديدة.

وتزامن ذلك مع كشف وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في محافظة إب عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في المحافظة خلال شهر سبتمبر (ايلول) المنصرم، تنوعت بين القتل والاختطاف والنهب والاقتحام وجرائم اخرى.

وذكر التقرير ان الميليشيات الانقلابية ارتكبت نحو "62 جريمة وانتهاك بما فيها 27 جريمة قتل وإصابة تنوعت بين 16 قتيل و11 جريح، 7 جرائم اختطاف و 6 جرائم اقتحام منازل اضافة الى جرائم الابتزاز والنهب المالي والاعتداء على المواطنين".

وعلى ذات السياق، أكد سكان محليون في محافظة إب اختطاف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية "اربعة أطفال، احدهم يبلغ من العمر 15 عامة والاخرون 16 عاما، من مركز مديرية الفقر واقتادتهم الى صنعاء"، مضيفين انه و بحسب المعلومات التي لديهم "سيتم نقل الاطفال الى محافظة صعدة، معقل الحوثيين الاول، لتلقي الدورات الطائفية التي كثفتها ميليشيات الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وخاصة صعدة وذمار، المعقل الثاني للحوثيين بعد صعدة".

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