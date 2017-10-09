مأرب : المحافظ العرادة يشدد على تطوير آلية توزيع الغاز لضمان وصوله للجميع

2017-10-09ظ… الساعة 15:36

التغيير – صنعاء:

شدد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة على ضرورة تطوير الية توزيع الغاز وحمولة القاطرات الى المحافظات وتعزيز الرقابة وتشديدها بما يضمن وصول الغاز الى كل مختلف المدن والمحافظات.

وناقش المحافظ العرادة خلال ترأسه ، الاحد، اجتماعاً موسعاً بصافر ضم شركة الغاز الوطنية وشركة صافر والصافي عددا من القضايا ذات الصلة بإنتاج وتوزيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وثمن المحافظ الدور الوطني الكبير الذي يقومون به في توفير احتياجات المواطنين من الغاز والمشتقات النفطية التي باتت من اساسيات حياة المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية..

وقال العرادة "رغم الممارسات الخاطئة التي ترتكبها المليشيا الانقلابية ،الا ان الحكومة مستمرة في تعبئة قاطرات الغاز والنفط على المحافظات التي تسيطر عليها تلك المليشيا وبيعها بالسعر الرسمي وذلك استشعارا من الحكومة بواجبها تجاه شعبها والتخفيف من معاناته".

واكد المحافظ العرادة على اهمية الحرص في توفير المشتقات النفطية على الخط الدولي وفق الية واضحة ليتمكن المسافرون من التزود بالوقود اللازم لمركباتهم من البترول والديزل وتفعيل الرقابة على المحطات وتفعيل مبدأ العقاب الصارم والرادع على كل من يخالف او يحاول التلاعب بهذه المواد التي تمس حياة الناس.

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