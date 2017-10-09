غارات وقصف مدفعي يدك تجمعات مواقع الانقلابيين في صرواح
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2017-10-09ظ… الساعة 15:59

التغيير – صنعاء:

دكت مدفعية الجيش الوطني بقصف مكثف امس الاحد مواقع المليشيا الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مارب.

وقالت مصادر ميدانية لـ “سبتمبر نت” ان قوات الجيش استهدفت بقصفها المدفعي مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية في منطقتي المشجح وهيلان بصرواح.

وتزامن القصف مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع الانقلابيين في المناطق ذاتها، طبقا للمصادر.

ولم ترد أي معلومات تفيد عن الخسائر التي تكبدتها المليشيا جراء القصف والغارات.

وتشهد جبهة صرواح بشكل شبه يومي معارك كر وفر منذ عدة اشهر دون ان تتمكن المليشيا الانقلابية من تحقيق أي تقدم يذكر.

وتتصدى قوات الجيش الوطني لكل محاولات المليشيا في التقدم وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والارواح، علاوة على تمكنها من استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي كانت المليشيا تتمركز فيها خلال الفترة الماضية.

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