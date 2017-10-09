مقتل خبير تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة التابع للحوثيين في ميدي وحرض

2017-10-09ظ… الساعة 15:50

التغيير – صنعاء:

كشفت مصادر مطلعة للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصرع الخبير في مليشيا الحوثي والمسؤول الاول عن صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والالغام في كل من جبهتي ميدي وحرض "علي احمد المحبشي" .

واكدت المصادر أن المحبشي قُتل قبل حوالي شهر بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مصنعا للمتفجرات والعبوات الناسفة الذي كان يعمل فيه في مزارع الجر التابعة للمخلوع صالح .

واضافت المصادر أن المليشيا تكتمت عن خبر مصرع الخبير في صناعة المتفجرات "المحبشي" الذي لقي مصرعه

منذ ما يقارب شهر خوفا من ردة فعل أهله إلا أن أحد الجرحى الذين جرحوا في تلك الغارة أسر بالخبر لأحد أقاربه لتعلن المليشيا مؤخرا عن مصرعه .

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