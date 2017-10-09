مقتل مرجع ديني وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي التابع للحوثيين جنوب ميدي
قبل 1 ساعة, 32 دقيقة

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2017-10-09ظ… الساعة 16:10

التغيير – صنعاء:

قُتل المرجع الديني وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي التابع للحوثيين القيادي في مليشيا الحوثي "طه صالح مقبل الاهنومي" بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته مع أربعة عناصر من مرافقيه امس السبت جنوب مدينة ميدي .

وذكرت مصادر إعلامية تابعة للمليشيا عن مقتل الاهنومي مع أربعة من مرافقيه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته أثناء ذهابه إلى جبهة ميدي لإلقاء محاضرات ودروس معنوية للمقاتلين الحوثيين .

والاهنومي احد ابناء مديرية المفتاح بمحافظة حجة وهو قيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي المدعوم إيرانيا ويضم عدة مراجع وشخصيات دينية حوثية برئاسة المرجع الحوثي احمد درهم حورية  وعبد المجيد الحوثي ويهدف إلى نشر المذهب الشيعي الاثنى عشري المستورد من إيران في اليمن، طبقا لما ذكره المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.

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