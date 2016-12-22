بناء على مذكرات مرفوعة من المحافظ المعمري ..

رئيس الوزراء يوجه بافتتاح فروع البنك المركزي ومصلحة الجوازات ودعم شرطة محافظة تعز

2016-12-22م الساعة 14:26

التغيير – صنعاء:

يجري محافظ محافظة تعز علي المعمري لقاءات مستمرة مع رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء د .احمد عبيد بن دغر ضمن جهوده لاستكمال بناء وتفعيل مؤسسات الدولة بمحافظة تعز .

والتقى المحافظ المعمري امس الاربعاء دولة رئيس الوزراء د .احمد عبيد بن دغر في مقر اقامته بقصر المعاشيق وناقش معه مختلف ملفات المحافظة والجهود المبذولة لاستكمال تفعيل وبناء وتشغيل مؤسسات الدولة والمرافق الحكومية بتعز .

ووجه رئيس مجلس الوزراء د. احمد عبيد بن دغر بدعم جهاز الشرطة بمحافظة تعز للقيام بدوره في تعزيز الامن والاستقرار داخل المحافظة .

وأصدر رئيس الوزراء بناء على مذكرة مرفوعة من المحافظ المعمري توجيها خطيا لنائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية اللواء حسين عرب لدعم شرطة محافظة تعز وتزويدها بالامكانات ورفعها ضمن الموازنة العامة للدولة .

كما وجه رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب بسرعة العمل لاستكمال اجراءات دمج المقاومة الشعبية في قوام الجيش الوطني بتعز بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ومذكرة مرفوعة من محافظ المحافظة .

وأصدر رئيس الوزراء د. احمد عبيد بن دغر توجيها خطيا للواء عرب بافتتاح فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز بالتنسيق مع محافظ المحافظة

كما أصدر رئيس الوزراء توجيها خطيا الى محافظ البنك المركزي منصر القعيطي البدء باجراءات فتح فرع البنك المركزي بمحافظة تعز وإعادته للخدمة بالتنسيق مع محافظ المحافظة علي المعمري .

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