الملحقية الثقافية في ماليزيا تدشن اليوم صرف مستحقات الربع الرابع

2016-12-22م الساعة 19:50

التغيير – صنعاء:

استكمل اليوم سعادة وزير التعليم العالي الدكتور حسن باسلامة وسعادة السفير عادل باحميد وسعادة الملحق الثقافي في بلادنا الاستاذ رشدي الكوشاب توقيع شيكات الرابع الرابع للطلاب المبتعثيين في ماليزيا والتي سيباشر البنك في تحويلها صباح يوم الغد بعد ايداعها.

و ياتي هذا بعد استكمال تحويل مستحقات الربع الثالث ومستحقات المنزليين قسريا من الربع الثالث والذين لايزالون مستمرون دراسيا.

و أشاد معالي الدكتور حسين باسلامه بالجهود التي تبذلها الملحقيه الثقافيه بجميع طاقمها وعلى رأسها سعادة المستشار الثقافي الأستاذ رشدي الكوشاب و وقوفهم الدائم مع ابنائهم الطلاب حتى استكمال صرف مستحقاتهم .

ومن جهته أكد معالي الوزير أن طلاب الجامعات سيتم معالجة أمورهم فور الأنتهاء من تسليم الربع الرابع

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