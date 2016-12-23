هيئة الاغاثة اليمنية الكويتية توزع" 2000 " بطانية وجاكيت شتوي للنازحين ضمن حملة الكويت إلى جانبكم

2016-12-23م الساعة 11:48

التغيير – صنعاء:

دشنت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة تنفيذ مشروع توزيع البطانيات والملابس الشتوية وذلك ضمن برنامجها الاغاثي وحملة( الكويت الى جانبكم).

ويستهدف المشروع الأسر اليمنية النازحة في مراكز وتجمعات النازحين في عدد من المحافظات اليمنية.

واوضح رائد ابراهيم عضو الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة رئيس مؤسسة التواصل ان المشروع يهدف إلى إعانة الأسر النازحة وتخفيف معاناتهم الإنسانية خاصة مع حلول فصل الشتاء القارس، حيث تعاني هذه الأسر من نقص حاد في مستلزمات الإعاشة وتعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة.

واشار الى ان تنفيذ المشروع ياتي ضمن حزمة من المشروعات المخطط تنفيذها في قطاع الإيواء بالهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة و بتمويل كريم من دولة الكويت". لافتاً الى ان المشروعات تشمل تزويد الأسر اليمنية النازحة في 10 محافظات بمستلزمات الإيواء الضرورية كالخيام والفرش والبطانيات والملابس والأواني المنزلية ، كما تشمل توفير مساكن مؤقتة وبديلة للنازحين في مناطق وتجمعات النازحين الأشد حاجة .

وإكد رائد ابراهيم أن الهيئة سيكون لها مشاريع أخرى من بينها إعادة إعمار منازل المتضررين في بعض المناطق.

من جهته عبر وكيل محافظة مارب الشيخ علي الفاطمي عن شكره و امتنانه لدولة الكويت لتقديمه الدعم للاسر النازحة بمختلف الجهات.