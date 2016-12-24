محافظ تعز يشدد على تفعيل المستشفى العسكري ورفع تصور باحتياجاته الضرورية

2016-12-24م الساعة 16:13

التغيير – صنعاء:

شدد محافظ محافظة تعز علي المعمري على اهمية تفعيل المستشفى العسكري وعودة الكادر الطبي لتعز للعمل في جميع مستشفيات المدينة .

ولفت محافظ المحافظة علي المعمري امس الجمعة اثناء لقائه وفد من المستشفى العسكري بتعز ان الكثير من مستشفيات مدينة تعز بذلت جهود كبيرة لخدمة المواطنين وجرحى الحرب موضحا ان تعز قدمت نموذجا لافتا بتكاتف جميع ابنائها لتجاوز الجروح التي خلفتها حرب المليشيات الانقلابية ضد المحافظة .

وناقش اللقاء أوضاع المستشفى العسكري وأهمية عودة الاقسام التي لم تدخل الخدمة حتى الان الى العمل واعادة تفعيل أنشطته وخدماته الطبية والاسعافية .

كما طالب المعمري ادارة المستشفى برفع تصور للاحتياجات الضرورية للمستشفى والأقسام المتضررة من الحرب من أجل اعادة تشغيلها وعودتها الى الخدمة

حضر اللقاء د. محمد الثوابي مدير المستشفى العسكري ، ونجيب الشرجبي نائب مدير المستسفى للشؤون المالية والادارية

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