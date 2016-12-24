دعاهم لبذل المزيد من الجهود لتحرير اقليم تهامة

محافظ الحديدة يعقد لقاء تشاوريا مع الشخصيات والوجاهات المجتمعية في المحافظات الاربع

2016-12-24م الساعة 16:56

التغيير – صنعاء:

حضر رئيس تنسيقية محافظي محافظات اقليم تهامة ، محافظ الحديدة الاستاذ عبد الله ابو الغيث اللقاء التشاوري مع مشايخ واعيان وشخصيات اجتماعية من مختلف محافظات الاقليم التهامي .

في مفتتح اللقاء رحب المحافظ ابو الغيث بالمشاركين في اللقاء التشاري مستعرضا اهم التحديات التي تواجه ابناء الاقليم التهامي ومنها مقاومة المليشيات الانقلابية التي تعيث فسادا وقتلا ونهبا وتدميرا وانتهاكا صارخا لكرامة المواطنين منذ دخولها الى محافظات الاقليم ، وما تسببت فيه من مجاعات واختطافات وهدم المؤسسات الخدمية ، وشل الحركة المدنية في عاصمة الاقليم ومراكز المحافظات ، وثمن ابو الغيث الدور الانساني للملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية وكافة قادة دول التحالف العربي في وقوفهم الى جوار الشعب اليمني لتخليص اليمن من السيطرة الايرانية ، والاسهام في عملية الاغاثة والتنمية الانسانية وخص بالذكر مركز الملك سلمان للاغاثة

كما استعرض ابو الغيث ، الادوار البطولية لابناء الاقليم التهامي الذين يسطرون اروع التضحيات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ، وتناول ابو الغيث حجم ما يمتلكه اقليم تهامة من ثروات ايرادية هائلة يموت بجوارها ابناء الاقليم جوعا ومرضا بسبب عقود من اعمال السلب والنهب لهذه الثروات ، لتأتي مليشيا الانقلاب لتستكمل عملية النهب والسلب ، وهو ما يتطلب من كافة الشخصيات المجتمعية ان تبذل حهودا كبيرة في التسريع بعملية الحسم وتحرير الاقليم التهامي والوطن قاطبة ، مؤكدا انه لم يعد امامنا سوى نظام الاقاليم الذي يضمن حقوق الجميع ويقلل من طغيان المركزية واستئثارها بالموارد ، ونقل ابو الغيث للمشاركين تحيات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة مشيرا ان القيادة السياسة تقف الى جوار ابناء الاقليم التهامي وهي تعرف ما سببته مليشيا الانقلاب من كوارث انسانية بحق تهامة ارضا وانسانا وتوليه رعاية واهتماما خاصا باعتباره احد اهم الاقاليم في الدولة الاتحادية المنشودة .

وتحدث المشاركون في اللقاء التشاوري في نقاشهم مع محافظ الحديدة ، عن العديد من القضايا المؤرقة لابناء الاقليم التهامي وحل كافة المعوقات التي تؤخر تحرير الاقليم التهامي من براثن المليشيات ، وتطرق المشاركون الى الجهوذ التي يجب ان تبذل لأجل اسر الشهداء والجرحى والعناية بهم اضافة الى ما يتعرض له المختطفين من مختلف المكونات المجتمعية في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع من انتهاكات مروعة وتعذيب حتى الموت ، اضافة الى المجاعة التي تعصف بمحافظتي الحديدة وحجه وايجاد اليات تضمن ايصال المساعدات الاغاثية للمحتاجين ، واختتم اللقاء بتوصيات ومقترحات من شأنها تعزيز العمل الاجتماعي والخدمي والخيري في محافظات الاقليم وبما يسهم ويعجل بالحسم في تحرير اقليم تهامة ويستعيد فيه الانسان التهامي دوره في البناء والتنمية .

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