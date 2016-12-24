قوات الجيش تتقدم الى أسوار معسكر التشريفات بتعز
قبل 1 ساعة, 48 دقيقة

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2016-12-24م الساعة 16:51

التغيير – تعز:

أحرزت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، تقدماً جديداً في الجبهة الشرقية بتعز وتمكنت من الوصول الى أسوار معسكر التشريفات الذي يعد أحد أهم أوكار ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن معسكر التشريفات أصبح في مرمى نيران الجيش والمقاومة بعد معارك ضارية خاضها أبطال القوات المسلحة وتمكنوا خلالها من إعطاب طقم تابع للانقلابيين داخل المعسكر وتطهير عدد من المباني المتاخمة للمعسكر من ناحية حي الكمب.

وكانت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة طهرت أمس الأول المستشفى الكندي ومصنع البلاستيك من قناصات الميليشيات الانقلابية إثر اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة وتكبدت فيها الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

الأكثر زيارة

1رسميا.. تركيا تكشف عن الجهة المسؤولة عن عملية اغتيال السفير الروسي

2لواء سعودي يكشف سبب تأخر الحسم في اليمن ودور التحالف في ذلك

3شاب يمني يهز العالم بعد طرده من على متن طائرة أمريكية بسبب تحدثه بالعربية (القصة الكاملة)

4مدير مكتب الجزيرة في اليمن يكشف الطريقة التي يستخدمها نظام صالح لاغتيال معارضيه

متعلقات