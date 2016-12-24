قوات الجيش تتقدم الى أسوار معسكر التشريفات بتعز

2016-12-24م الساعة 16:51

التغيير – تعز:

أحرزت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، تقدماً جديداً في الجبهة الشرقية بتعز وتمكنت من الوصول الى أسوار معسكر التشريفات الذي يعد أحد أهم أوكار ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن معسكر التشريفات أصبح في مرمى نيران الجيش والمقاومة بعد معارك ضارية خاضها أبطال القوات المسلحة وتمكنوا خلالها من إعطاب طقم تابع للانقلابيين داخل المعسكر وتطهير عدد من المباني المتاخمة للمعسكر من ناحية حي الكمب.

وكانت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة طهرت أمس الأول المستشفى الكندي ومصنع البلاستيك من قناصات الميليشيات الانقلابية إثر اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة وتكبدت فيها الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet